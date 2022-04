Manche. La séduction des futurs médecins commence dès l'internat

Les centres hospitaliers de Saint-Lô et de Coutances, en partenariat avec l'agence d'attractivité Attitude Manche, accueillaient 25 internes du centre-Manche afin de promouvoir les atouts du territoire et favoriser des installations futures. Mardi 29 mars, ils étaient invités au Pôle hippique international. Au programme, initiation au horse-ball et visite guidée du pôle par Yann Adam, son directeur. L'occasion de découvrir un site vieux de 200 ans et devenu incontournable dans le monde équin. Les futurs médecins étaient ensuite invités à participer à un cocktail dînatoire à base de produits locaux, en présence notamment de Frédérick Marie, directeur des centres hospitaliers de Saint-Lô et de Coutances, de Martine Lemoine, conseillère départementale en charge de la démographie médicale, d'Emmanuelle Lejeune, maire de Saint-Lô.

Ils ont présenté aux futurs médecins les dispositifs d'accompagnement qui leur sont proposés pour une installation sur le territoire, ainsi qu'un aperçu de la qualité de vie qu'offre notre département, tant d'un point de vue personnel que professionnel.