Anova. Découvrez la programmation du Tendance Live 2022

Le Tendance Live revient sur la scène d'Anova à Alençon le vendredi 6 mai 2022, avec une programmation plus alléchante que jamais. Attention les yeux, attention les oreilles !

EVA

Elle a beau n'avoir que 21 ans, EVA vient de sortir son troisième album, Happiness : 11 nouveaux titres dont les singles Baby Boy et Bali où l'artiste livre avec rythme et émotion ses états d'âme comme elle ne l'a jamais fait auparavant, accompagnée des meilleurs créateurs du moment (SeySey, Bramisto, Pyroman, DJ Erise, Doubtless, Heezy Lee, Kaza).

Lujipeka

C'est en voisin que le rappeur Lujipeka va rencontrer le public normand sur la scène du Tendance Live. Ce Rennais de 26 ans, ex-membre du groupe Columbine, a lancé sa carrière solo en 2020. Un an plus tard, son tout premier album studio Montagnes russes est dans les bacs et le succès au rendez-vous, notamment grâce au titre Pas à ma place.

La Zarra

Son objectif est clair : conquérir le cœur des Français. La Québécoise La Zarra, dont le titre Tu t'en iras a déferlé sur les ondes, présentera au public normand son premier album Traîtrise et son tempérament de feu.

Joyce Jonathan

Voilà une artiste que le public ne se lasse pas de retrouver. En mars, Joyce Jonathan a sorti son cinquième album Les p'tites jolies choses. Le single À la vie comme à la mort, en duo avec Jason Mraz, renoue avec la plus pure tradition des chansons d'amour !

Anne Sila

Son troisième album A nos cœurs est sorti en octobre 2021. Découverte grâce à The Voice, Anne Sila confirme son statut d'artiste inclassable, à la voix pure et au charme fou. La jolie brune sait aussi surprendre, notamment via son duo pop avec Matt Simons et le titre Même si ça fait mal.

Ko Ko Mo

Vous ne connaissez pas Ko Ko Mo ? Vous ne pouvez qu'adorer, tellement ces deux-là ont de l'énergie à revendre ! L'un possède, en plus du style et de la tessiture, une véritable fougue guitaristique, et l'autre martèle ses fûts comme si sa vie en dépendait. Leur dernier album vient de paraître.

Mentissa

Finaliste de la saison 10 de The Voice, protégée de Vianney, Mentissa a déjà tout d'une grande. Le premier single de cette Belge de 21 ans, Et bam, a tout de suite trouvé sa place dans le cœur du public. Et sur scène ? À découvrir !

Colorblast

Le dernier single de Colorblast est une reprise de Message in a bottle du groupe The Police, adoubé par le chanteur Sting, himself ! Sorti en fin d'année dernière, c'est tout simplement… un carton. L'artiste originaire de La Seyne-sur-Mer (Var) a su s'imposer avec délicatesse dans le milieu dance et électro.

Stéphane

Son nom, peut-être, ne vous parle pas encore, mais son titre Douleur je fuis résonne déjà à vos oreilles. L'univers rafraîchissant et élégant de cette jeune femme de 24 ans n'est peut-être pas tout à fait étranger à ce succès naissant.

Linh

Linh a déjà à son palmarès une participation à l'émission télévisée The Voice, en 2012, mais aussi et surtout plusieurs premières parties du célèbre rappeur Gims. Sa dernière chanson, Immortelle, est sortie au début de l'année.

Pratique. Vendredi 6 mai, 20 heures, Anova à Alençon. Gratuit. Places à gagner à partir du 1er avril par SMS : envoyez le code LIVE au 7 11 12 (2x0,65€ + prix du SMS).