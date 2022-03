Normandie. Un éleveur de bovins jugé pour avoir abandonné son cheptel

Un éleveur de bovins installé dans la commune de Condé-en-Normandie sera jugé vendredi 1er avril devant la cour d'appel de Caen pour avoir laissé son cheptel à l'abandon. Selon l'association de protection animale Stéphane Lamart, partie civile dans ce procès, les faits remontent entre le 1er octobre 2018 et le 22 mai 2019. L'homme n'aurait pas donné de nourriture ni effectué de soins vétérinaires sur ses bêtes pendant cette période. "Six vaches dont deux veaux ont été retrouvés dans un état de maigreur avancé", précise l'association. L'homme, alerté plusieurs fois par les services compétents, n'aurait pas changé ses pratiques. "Initialement poursuivi pour privation de soins, il a été renvoyé et jugé une première fois pour plusieurs infractions du code rural, dont l'infraction d'abandon", ajoute la structure. L'exploitant agricole avait été condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, plusieurs amendes, interdiction de détenir des animaux pour une période de 5 ans, confiscation des bovins saisis et leur remise à l'association d'œuvre d'assistance aux Bêtes d'abattoirs.

À la suite de ce procès, l'éleveur avait fait appel du jugement.