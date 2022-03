Présidentielles 2022. [Replay] Les jeunes soutiens normands en débat sur Tendance Ouest

Six jeunes Normands engagés dans la campagne présidentielle sont venus débattre en direct sur le plateau de Tendance Ouest mercredi 30 mars 2022, à dix jours du premier tour de l'élection. Tous ont moins de 30 ans, 18 ans pour le plus jeune et 29 ans pour le plus âgé, et militent pour un parti politique.

Réécoutez le replay du direct

Pendant une heure, les six représentants locaux ont échangé autour de plusieurs sujets phares de cette campagne et notamment leurs actions au quotidien pour inciter la jeune génération à se rendre aux urnes et lutter contre l'abstention.

Autre sujet abordé au cours de ce débat, le pouvoir d'achat. Chacun a pu défendre les mesures proposées par son candidat à la présidentielle.

Les six jeunes normands engagés débattent sur la question du pouvoir d'achat ! #Presidentielle2022 pic.twitter.com/0AZPV0R9dG — Tendance Ouest (@tendanceouest) March 30, 2022