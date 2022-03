Insolite. Un couple retrouve un énorme boa constricteur en Normandie !

C'est une rencontre plus qu'insolite en Normandie. Lundi 28 mars 2022, lors d'une balade au moulin de Criel-sur-Mer, en Seine-Maritime, un couple de retraités aperçoit un énorme serpent, de plus de 3,5 mètres de long.

Il s'agit du serpent le plus rapide et sans doute le plus célèbre du monde, le boa constricteur. Ce reptile peut atteindre les 4 mètres de longe et peser jusqu'à 40 kg. Originaire d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, vivant dans les déserts et les forêts tropicales, soit très loin du climat normand, comment a-t-il pu arriver là ?

Une espèce qui tue les proies en les enserrant

Les propriétaires du moulin de Criel-sur-Mer ont repêché dans l'Yères un boa de plus de 3 mètres de long. - Isabelle Baugnon

Le couple de personnes âgées a repêché le serpent (mort), avant de prévenir les secours qui leur auraient dit de le remettre à l'eau, en raison de l'odeur qu'il dégageait.

Impossible de savoir d'où provient le cadavre du serpent. Soit d'un établissement animalier, de chez des d'éleveurs ou de collectionneurs. Pour rappel, la détention de ces nouveaux animaux de compagnie (NAC) est très réglementée. Ils doivent être pucés et inscrit dans un fichier national.