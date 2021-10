Animations tous Zazimuts !

Les Zazimuts ? C’est l’occasion offerte aux nombreux étudiants de Rouen de découvrir et s’appropier la ville à travers de nombreuses animations gratuites. Une semaine d’accueil en quelques sortes, qui débute le 12 novembre pour se finir le 19.



. “Happy hour” au Gros Horloge, samedi 12 et 19 novembre, de 14h à 18h.

. Visite des charpentes de l’abbatiale Saint-Ouen, samedi 12 et 19 novembre, 15h.

. Ballade en navette sur la Seine, samedi 12 novembre, 14h30.

. Steak Frit & Still Kiddin, samedi 12 novembre, 20h.

. Avant-première de The Sleeping Beauty, mardi 15 novembre, 20h, cinéma Omnia.

. Soirée Zazimuts, mercredi 16 novembre, 19h, Hôtel de Ville.

. Les Singeries du jeudi, jeudi 17 novembre, 4 départs de visite à 20h33, 21h18, 22h03 et 22h48, Muséum d’Histoire Naturelle.

. Concert de Zikatatane, vendredi 18 novembre, 20h30, Maison de l’université.

Durant cette semaine, toutes les séances sont à 3,50 € au cinéma Omnia République et au Pathé Docks.Retrouvez l’ensemble de la programmation sur www.rouen.fr/zazimuts