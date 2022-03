Caen. Deux femmes blessées après un accident de la route

Les sapeurs-pompiers du Calvados sont intervenus dans la matinée mardi 29 mars, peu avant 9 heures.

Un accident de la route s'est produit entre deux véhicules sur le périphérique intérieur de Caen, de Carpiquet vers Hérouville Saint-Clair, au niveau des portes 7 "Chemin-Vert" et 6 "Vallée des jardins". La collision s'est produite à proximité du quartier du Chemin-Vert, faisant deux victimes, deux femmes âgées de 54 et 33 ans. Les secouristes les ont prises en charge et transportées, toutes deux en état d'urgence relative, à la Polyclinique du Parc de Caen.

L'accident, survenu à une heure de forte affluence, a provoqué d'importants ralentissements.