Manche. Elections : comment faire une procuration lorsque l'on ne peut pas voter

À quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle, il est encore possible de faire une procuration. Si vous allez être absent le jour d'une élection - présidentielle, législatives, municipales, départementales, régionales ou même un référendum - vous pouvez choisir de voter par procuration. Pour cela, vous devez choisir l'électeur qui votera à votre place et faire une procuration de vote. Plus cette démarche est faite en amont, mieux c'est ! N'attendez pas le dernier moment. "Pour une une élection le dimanche, l'idéal est de l'avoir faite au plus tard pour le vendredi, mais on prendra les procurations jusqu'au dernier moment", rappelle le commandant Barbara Klisnick, du commissariat de police de Saint-Lô.

Comment faire une procuration Impossible de lire le son.

• La solution la plus rapide est de s'inscrire en ligne ici.

• Récupérez auprès de votre mandataire, soit son numéro d'électeur et sa date de naissance, soit toutes ses données d'état civil et sa commune de vote. Si vous n'avez pas ces éléments, vous pouvez les retrouver sur ce site. Ils sont nécessaires. Vous devrez faire valider la procuration avec votre pièce d'identité.

• Vous devez indiquer l'élection, si la procuration concerne le 1er tour, le second tour ou les deux tours. Vous pouvez indiquer une date butoir. Cette solution permet de donner une procuration jusqu'aux élections législatives des dimanches 12 et 19 juin 2022.

• Si vous ne pouvez pas vous déplacer comme dans le cadre d'une hospitalisation, les policiers ou gendarmes peuvent se déplacer à domicile.