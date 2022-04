Bonne table à Rouen. Turk Evi, une cuisine orientale et familiale

À 13 h 30, quelques clients sont encore attablés à La Maison Turque, mais, malgré le beau temps à Rouen, Huriye Sunkur, cuisinière et cogérante du restaurant, n'a pas retrouvé le succès d'avant l'épidémie. "Avant, on faisait au moins entre 15 et 30 couverts… Aujourd'hui, c'est variable."

"C'est la cuisine qu'on fait à la maison"

À l'aide de son mari, la Rouennaise fait une cuisine très traditionnelle. "C'est celle qu'on fait à la maison pour nos enfants, pour nos familles. C'est tout ce que j'ai appris avec ma mère et ma grand-mère… Chez nous, les filles rentrent dans la cuisine très tôt." Parmi les spécialités de la maison, les boulettes de viandes, aussi appelées köftes, les kavurma, ou viande sautée, et les güveç, ragoût de légumes préparé en terrine. "Chez nous, on utilise beaucoup les légumes et tout est fait maison, de A à Z." L'autre plat préféré des clients est le pide, qui se prononce "pidé". "Il y en a qui l'appellent la pizza turque", s'amuse la gérante. Mais elle l'assure, cela n'a rien à voir. "La seule chose en commun c'est la pâte." J'opte pour une formule pide à 17 euros, avec plat et dessert. Mon choix se porte sur le pide fromage çökelec, à base de yaourt nature.

Pide au fromage, la spécialité de Turk Evi.

"C'est un fromage que nos mamans faisaient, je vais peut-être dire des bêtises, mais cela doit être un des premiers fromages… D'ailleurs, le yaourt est une invention turque", précise la gérante. Il est aussi possible de composer son propre pide. Délicatement coupée en tranche, la spécialité turque est effectivement plus fine qu'une pizza italienne. Mélangé aux légumes et aux œufs, le tout est onctueux sans être trop copieux. Ce qui permet de garder un peu de place pour le dessert, le keskule, sorte de fromage frais à la noix de coco, accompagné d'un coulis, que je choisis à la fraise.

Une adresse à retenir si vous êtes curieux de découvrir la vraie gastronomie turque.

Pratique. La Maison Turque, 36 Rue Cauchoise à Rouen, ouvert du mardi au samedi, de 12h à 14h et de 19h à 21h30 (18h30-22h le samedi).