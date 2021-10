Un mariage avec “effet waouh”

Les futurs mariés désirent désormais une célébration à leur image, festive et originale. Elle passe par la recherche d’un thème, de couleurs que l’on décline en rajoutant des éléments de décoration, des animations. “Les gens ont envie de créer un effet de surprise, un “effet waouh”, transporter leurs invités dans un univers particulier, sans forcément faire quelque chose de grandiose”, explique Frédérique Carde, 39 ans, wedding planner et décoratrice chez “Les mariages de Frédérique”. Le monde du mariage n’échappe pas aux courants de mode. Cette année, le rétro chic, le vintage s’imposent dans les cérémonies par petites touches. De même, “le blanc et gris donnent un effet ultra chic auxquels on rajoute des perles, des paillettes”.



Se marier, c’est aussi se faire plaisir, partager un moment hors normes avec ses proches. Beaucoup d’animations d’origine anglo-saxonne viennent distraire les convives : le photobooth, sorte de cabine à photo mise à disposition des invités pour qu’ils se prennent en photo en se mettant en scène ; le lâcher de lanternes à la nuit tombée ; le candy bar ou bar à bonbons ; le Wedding Cake, qui séduit de plus en plus par ses couleurs et formes originales…

