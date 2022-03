[Enquête] Caen. Carnaval étudiant : un avenir incertain ?

Saviez-vous que le premier carnaval étudiant de Caen avait eu lieu en 1894 ? À l'époque, il mélangeait jeunes universitaires et habitants. Puis, le visage du carnaval s'est littéralement modernisé. L'association des étudiants en art du spectacle a pris les choses en main, avant de laisser Radio Phénix prendre les rênes en 2007. La Fédération Campus Basse-Normandie (FCBN) s'est emparée du carnaval en 2013, avant d'abandonner. "La mairie avait proposé de faire la seconde partie au parc des expositions, rembobine Léo Thomas, vice-président de la FCBN, en charge de l'événementiel. Le carnaval d'aujourd'hui n'est plus le même qu'avant." C'est à partir de 2015 que la propre association du Carnaval étudiant de Caen s'est créée. Une organisation tripartite entre l'association, la Ville et la préfecture du Calvados s'est mise en place. Cette année 2015 a marqué un véritable tournant dans l'histoire du carnaval, avec une affluence record de 30 000 festivaliers. À Damien Lemennais, vidéaste officiel de confirmer. "J'ai vu une vraie transition. On a doublé de participants entre 2013 et 2015, explique celui qui garde trace en images de chaque édition. Le carnaval est entré dans les têtes à partir de ce moment-là."

Le carnaval semble avoir trouvé une organisation stable, ne passant plus dans les mains d'une association à une autre. L'association organisatrice se structure et fonde un bureau directeur, constitué d'environ une dizaine de membres. La limite ? Les étudiants s'engagent pour une période très courte pendant leur cursus scolaire. Certains sont là pour trois ans, le temps d'une licence, d'autres pour cinq ans, le temps d'un master. Pour Nathan Courbet, le président de l'association - l'édition 2022 sera sa dernière année - pas question de changer le modèle. "Un carnaval étudiant doit être organisé par des étudiants, dit-il. On est les mieux placés pour connaître leurs envies et leurs besoins." C'est pourquoi le passage de témoin est mûrement réfléchi. "Je n'ai pas choisi mon successeur au hasard [Enzo Cuegniet, actuel vice-président, ndlr]. À terme, l'événement doit pouvoir s'autofinancer. On manage le carnaval comme on manage une entreprise, sauf que personne n'est salarié. Ça change tout !"

Autre frein : le manque de temps. La présence en cours, les examens ainsi que les projets professionnels de chacun ne permettent pas toujours de trouver du temps pour la préparation de cet événement XXL. "On n'a pas les ressources humaines pour arriver à un résultat cohérent", constate Nathan Courbet. Dans la recherche de partenaires, le modèle a aussi ses limites. "Cela représente un travail à plein temps et on est moins pris au sérieux en tant qu'étudiants." C'est pourquoi l'association a sollicité la société Black Panda depuis 2018. Jérôme Bouffard, le gérant, est d'ailleurs assez lucide sur la question. "L'association a pris du poids, mais elle doit encore se professionnaliser. Il ne faut pas travailler que le jour J mais toucher les jeunes toute l'année." Conseil de grand sage.