Manche. Les Normands mobilisés : 90 m3 de produits de première nécessité arrivés près de l'Ukraine

Après un trajet de cinq jours et 2 500 km, 90 m3 de produits d'hygiène, d'entretien, alimentaires, pharmaceutiques et de vêtements partis de la Manche, sont arrivés samedi 28 mars, ce week-end à Siret, en Roumanie, près de l'Ukraine. L'ensemble a été déchargé par les habitants de la ville, en présence du maire Adrian Popoiu.

Isabelle Bouyer-Maupas, déléguée aux relations internationales et à la coopération décentralisée, et le maire de Siret, Adrian Popoiu avec les bénévoles.

Ce dernier a accueilli l'arrivée du convoi et de la conseillère départementale Isabelle Bouyer-Maupas, déléguée aux relations internationales et à la coopération décentralisée, représentant le président Jean Morin et le Département de la Manche. Plus de 150 palettes et des centaines de cartons de denrées et de matériel vont ainsi pouvoir bénéficier aux réfugiés ukrainiens.

Particulièrement attendus, les produits alimentaires et les médicaments doivent être acheminés en Ukraine lundi 28 mars, par une association allemande. Ceux qui le souhaitent peuvent continuer d'envoyer des dons en mairie de Granville ou dans toutes les mairies du sud-Manche.

Le Département de la Manche est lié depuis 2005 avec le Département d'Alba, en Roumanie. La Ville de Siret en Roumanie est en lien avec Granville depuis 2010.