Caen. Le Français Mathis Le Berre remporte le Tour de Normandie 2022

La quarantième édition du Tour de Normandie s'est achevée dimanche 27 mars, à Caen. Le Français Mathis Le Berre, 20 ans, a été le coureur le plus rapide du peloton à parcourir les 1 152 km. Vainqueur à Vimoutiers au soir de la première étape, il aura porté le maillot jaune tout le long des sept jours de course. Deux autres coureurs français complètent le podium. Thomas Bonnet (Vendée U) termine second et Paul Penhoët (continentale Groupama-FDJ) prend la troisième place. Après une étape pleine de suspense, l'échappée, qui s'est composé à 60 km de l'arrivée, s'est fait rattraper par le peloton à quelques kilomètres de l'arrivée à l'hippodrome de Caen.

Finish incroyable autour de la Prairie de #Caen : le neerlandais Coen Vermeltfoort gagne l'étape au sprint. Le français Thomas Le Berre remporte ce Tour de Normandie #TDN2022 🚴‍♂️ pic.twitter.com/TanzXwx50j — Tendance Ouest (@tendanceouest) March 27, 2022

Un vainqueur d'étape à la photo-finish

Le Néerlandais Coen Vermeltfoort (VolkerWessels), au sprint, remporte la septième et dernière étape de ce Tour, devant une foule venue en nombre. La photo-finish a été nécessaire pour le séparer de Paul Penhoët, le second du jour. Mathis Le Berre aura marqué de son empreinte cette édition du Tour de Normandie, en remportant également les maillots du meilleur jeune et du meilleur Français.