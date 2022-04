Tennis de table. Grand-Quevilly face à l'histoire en Coupe d'Europe

Depuis leur accession au plus haut niveau du tennis de table français en 2007, l'équipe féminine de l'ALCL Grand-Quevilly navigue dans les championnats pros de la fédération. Cette année, une poule unique réunit les 12 équipes engagées dans un calendrier partagé entre les championnats individuels, les matchs d'équipe de France, la Coupe d'Europe… Les débuts de saisons sont mitigés : "De septembre à décembre, les filles n'étaient pas en phase et ne jouaient pas au mieux de leur forme toutes en même temps, le trio ne fonctionnait pas bien", nous confie le coach Guillaume Liot. "Mais après une mise à plat en janvier, on a retrouvé une nouvelle dynamique."

À la fin de la phase de match aller, les joueuses du Grand-Quevilly atteignent difficilement la dixième place du classement régulier avant les play down.

La surprise de la Coupe d'Europe

Engagées également en Coupe d'Europe, les joueuses de l'ALCL se sont montrées bien plus à l'aise et passent les étapes une à une.

"On a vraiment bien joué, toutes les joueuses ont joué à leur niveau", confirme le coach.

Passage par les phases de poules, à domicile puis en Serbie. Ensuite victorieuses lors des quarts de finale face aux Russes de Taganrog, les Normandes s'offrent une place en demi-finale, face aux Italiennes de l'ASD Quattro Mori. "On ne partait pas favoris sur le papier face aux Italiennes, mais on a été bons, on a réussi à être plus performants", annonce fièrement Guillaume Liot.

Depuis son accession au haut niveau, l'équipe féminine n'avait encore jamais franchi cette étape, malgré trois tentatives. C'est donc une première historique pour le club qui va affronter les Espagnoles de Carthagène en finale pour le titre de la Coupe d'Europe.

Un adversaire de taille

De l'autre côté, Carthagène est à la conquête d'un quatrième titre de Coupe d'Europe. Engagée en Ligue des champions, l'équipe venue d'Espagne est redescendue en Coupe d'Europe après la phase de poules et s'est frayé facilement un chemin vers les finales.

L'équipe de Carthagène est managée par Jesus Cantero, un ancien joueur du SPO Rouen Tennis de table, et tient dans ses rangs une ancienne joueuse du Grand-Quevilly, Li Fen.

"Li est une excellente joueuse, elle est partie de l'ALCL il y a 4 ans et je pense qu'elle aura à cœur de faire gagner sa nouvelle équipe. Il faudra trouver une bonne composition d'équipe car il y a des joueuses qu'on peut battre. Cette finale mérite d'être jouée, car aucune issue n'est évidente pour le moment", analyse le coach quevillais.

La pression de cette finale est omniprésente dans les rangs normands car c'est un moment historique pour le club, qui atteint pour la première fois ce niveau de la compétition : "On attend beaucoup de spectateurs pour cette rencontre, on se donne les moyens, aussi bien sportifs qu'organisationnels, pour que ce moment reste gravé dans l'histoire du club", exprime un responsable du club. Le rendez-vous est donc donné, samedi 2 avril, pour le match aller de la finale de Coupe d'Europe. Le match retour se jouera à Carthagène le vendredi 8 avril.

Pratique. Finale Aller : samedi 2 avril 2022 à 18 heures à la salle Bartlet du Grand-Quevilly. Entrée gratuite, réservation conseillée.