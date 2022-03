Football. Mbappé et le PSG sont attendus à Avranches

Gros choc pour les U17 d'Avranches, 7e de leur poule de championnat national, qui reçoivent à René-Fenouillère le Paris-Saint-Germain, leader du championnat, samedi 26 mars. Les jeunes Avranchinais, menés par Stéphane Royer, font l'une des meilleures saisons de l'histoire du club en U17. Le président Gilbert Guérin se réjouit donc d'un club en progression, à tous les niveaux, grâce au travail des dirigeants et des éducateurs d'Avranches et des clubs voisins, qui fournissent aussi des joueurs à l'USA. "Sur la formation, nous sommes le premier des 15 500 clubs amateurs en France, avec toutes nos équipes jeunes qui évoluent au plus haut niveau auquel elles ont accès", expliquait l'entraîneur à La Manche Libre. Parmi les joueurs du PSG, ils auront à faire face au petit frère de Kylian Mbappé, Ethan. Les jeunes Avranchinais avaient été défaits 4-1 à l'aller.

Match à 16 heures, ticket d'entrée à 2 € et recette reversée au profit d'une association agissant actuellement pour l'Ukraine.