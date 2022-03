Le Havre. Aux restos de la plage, derniers travaux avant la réouverture : "On l'attend avec impatience"

C'est inédit depuis deux ans : dès ce printemps, on pourra déjeuner à la plage du Havre. La quinzaine de restaurants éphémères va pouvoir rouvrir à la date prévue, samedi 26 mars, et sans restrictions sanitaires. "C'est un peu la course, comme chaque année. On pense toujours être en avance mais les deux derniers jours, c'est toujours la folie", sourit Antoine Gimer, patron des Flots Bleus, entre deux livraisons de marchandises. "Pas de couvre-feu, les gens vont pouvoir s'asseoir, sans masque, sans pass sanitaire... On croise les doigts pour que ça dure !", ajoute le restaurateur.

Restos de plage : dans les starting-blocks ! Impossible de lire le son.

"On espère ouvrir six mois"

La levée des restrictions soulage tous ses confrères. A la crêperie Le France, Yamina Guerpin se souvient encore d'une journée morose, l'été dernier, où elle n'avait enregistré que 6 € de recette avec la vente à emporter. "On devrait faire six mois d'activité, cette année !", se réjouit la responsable. Toutefois, elle hésite encore à porter le masque pour travailler : "Par sécurité, car il ne faut surtout pas que nous soyons malades." D'autant que le recrutement est toujours difficile, dans la restauration. "Il me manque encore un serveur expérimenté", note la restauratrice.

Sans restrictions... et au soleil !

Avec le soleil qui s'annonce, Kévin Kieu, du Pataya, s'attend à un gros week-end. "On attend cela avec impatience. Cela nous a manqué de faire une saison à peu près normale". Aux Galets, un peu plus loin, cette ouverture sera le baptême du feu pour Alban Souday. Il a repris le restaurant tenu par son père avec une employée de l'établissement, Gloria Nguinamau. Derniers ajustements sur la nouvelle carte, nettoyage des vitres... "C'est une pression positive. On commence la saison sans restrictions et avec le soleil, la recette pour réussir est là !"

Gloria et Alban sont les nouveaux responsables du restaurant Les Galets.

Côté enseigne, un retour à signaler : le Pirate redevient L'écume des mers, repris par son ancien propriétaire. Après les restaurants suivra l'installation - et la peinture ! - des cabanes, à partir du mercredi 6 avril.