Des innovations hautes en couleurs avec l'entreprise SA Color

“La couleur a une influence énorme sur le comportement des gens”, explique Michel Boudin, président de SA Color, entreprise étonnante basée à Canteleu. Le colorant est sa spécialité. A ses débuts, SA Color était spécialisée dans la distribution de colorants textiles jusqu’à ce que Michel Boudin décide de diversifier l’activité de la société.

C’est en voyant la première fois des colorants alimentaires, très poussiéreux, qu’il envisage de s’orienter vers la recherche. En 2001, l’équipe dépose le brevet d’un colorant auto-soluble dans l’eau, stable et sans poussière. Trois ans plus tard, l’usine pilote s’oriente vers l’industrie du pet food, en fabriquant les colorants alimentaires des croquettes pour chiens et chats.

A partir de 2005, le leader mondial de la cosmétique et SA Color élaborent ensemble de nouveaux colorants minéraux. Et puis, “on a pris un autre brevet sur une idée de peinture en poudre où il suffirait de rajouter un peu d’eau du robinet pour la liquéfier”, indique le Pdg. Soutenue par la Ville de Canteleu, l’entreprise va pouvoir pour s’agrandir. Avec une vingtaine de postes à la clé.

Pratique. 38 ancienne route de Duclair, 76380 Canteleu. www.sacolor.fr

Photo : Philippe Boudin “fils”, directeur de l’usine SA Color, et Thierry Baptiste, directeur Recherche et Développement.

Marianne Sirgo-Donnaes