Écouché-les-Vallées. La station-service communale soulage les automobilistes

À chaque problème sa solution ! Avant, les habitants d'Écouché-les-Vallées devaient se rendre à Argentan ou Rânes, des communes situées à une vingtaine de kilomètres aller-retour, pour faire le plein. Mais depuis la fin des années 2010, la mairie a investi dans sa propre pompe à essence. Une bonne nouvelle, au moment où la hausse du prix des carburants pousse les automobilistes à compter chaque kilomètre effectué.

Artisan à Écouché-les-Vallées, Emmanuel Tabard prend de l'essence à la station communale.

Emmanuel Tabard est artisan peintre, son entreprise est située juste en face de la station. "Quand vous comptez le temps de route pour aller faire le plein à Argentan, ça ne vaut pas le coup !", confie celui dont la société compte six véhicules. Lorsque ses salariés ne sont pas sur des chantiers à Argentan, ils se servent en essence à Écouché. "On gagne du temps et des trajets." Ce résultat est le fruit de nombreuses réunions animées par le conseil municipal. Louis Hamel, 78 ans, en fait partie. Celui qui a contribué à son installation se souvient d'une notion importante : "Du carburant en zone rurale, oui ! Mais à quel prix ?"

Des tarifs acceptables

Pour subvenir au besoin des automobilistes - près de 70 habitants viennent quotidiennement - la municipalité essaie "de se caler" sur les tarifs des carburants à l'Intermarché d'Argentan, confie Louis. Les prix ne peuvent dépasser de plus de 8 centimes ceux pratiqués par la grande surface.

La station communale bénéficie d'un atout pour les entreprises présentes dans le secteur. Des cartes dédiées aux professionnels leur permettent d'acheter leur carburant librement et ainsi payer leur facture à la fin du mois.

Élu du conseil municipal d'Écouché-les-Vallées, Louis Hamel contribue à faire vivre la station.