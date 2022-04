Pays de Bray. À la rencontre des bisons au Parc canadien de Muchedent

"Rêve de bisons". C'est aussi comme cela que l'on appelle le Parc canadien, basé à Muchedent dans le pays de Bray. Un immense espace naturel dans lequel vivent 300 bisons, 200 cervidés et 52 loups. C'est l'un des très rares élevages de bisons en France : une pratique qui a ses particularités. "Il faut les laisser faire, en liberté, ce qui demande une vigilance permanente", explique Sylvie Denis, la gérante du parc. Ce parc à bisons se découvre à bord d'un camion militaire pour aller au plus près du troupeau. "Les enfants adorent", sourit Sylvie. L'occasion aussi d'aller à la rencontre des cerfs, biches et daims, avec le commentaire du guide sur les particularités de tous ses animaux.

[photo]

Une nuit dans un tipi

La visite du parc à loups se fait à pied, au gré d'un parcours en plein cœur de forêt qui permet d'admirer la beauté de différentes meutes, Mackenzie, Européen, Nubilus ou Arctos. Autre activité proposée, une descente en canoë sur la Varenne, d'une durée d'une heure, suivie d'un retour d'une vingtaine de minutes à vélo. Le parcours est accessible aux débutants et aux familles. Bien évidemment, difficile d'imaginer l'ensemble de ces activités dans la même journée. Un hébergement est prévu sur place pour ceux qui le souhaitent, dans un véritable Tipi hôtel. "Le confort est comme dans un hôtel, avec une grande pièce pour le couchage en groupe", explique la gérante, qui insiste sur la convivialité et l'aspect familial de l'expérience. À vous de choisir donc entre la visite du parc à loups, celle du parc à bisons, la descente en canoé ou la totale. Un restaurant décoré de fresques et d'animaux vous propose aussi de déguster la viande qui est intégralement issue de l'élevage et préparée dans la région.

Le site est ouvert du mercredi au dimanche jusqu'au 30 juin, puis tous les jours entre le 1er juillet et le 31 août.