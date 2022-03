Saint-Lô. Les réseaux sociaux, premier mode d'information des jeunes ?

Dans le cadre de la Semaine de la presse et des médias à l'école, nous sommes allés demander à des jeunes lycéens saint-lois quels étaient leurs principaux canaux d'information. Aujourd'hui, ces jeunes utilisent massivement leur smartphone pour s'informer via les réseaux sociaux. Ils sont le premier moyen d'information chez les 15-34 ans selon une étude de Médiamétrie. Les journaux papiers, eux, sont totalement délaissés. Evan, Eliot, Manon et Ewen sont âgés de 17 ans. Ils citent comme sources d'information les réseaux sociaux en général, et plus spécifiquement le réseau social Instagram. "Je fais attention à la source et au compte Instagram qui poste le contenu", détaille l'un d'eux. "Je vérifie d'abord que ce soient des comptes certifiés", précise Manon, pour qui la fiabilité de l'information est importante. La radio fait également partie de leur moyens de suivre l'actualité.

Evan, Eliot, Manon, Ewen Impossible de lire le son.

Toujours selon cette étude, ce sont 71 % des 15-34 ans qui consultent quotidiennement l'actualité via les réseaux sociaux, qui constituent leur premier mode d'accès à l'information.