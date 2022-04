Lanquetot. Mini-ferme et jeux pour enfants à La Sauvagette

Le Parc de La Sauvagette, à Lanquetot près de Bolbec, est avant tout une affaire de famille. Il y a cinquante ans, Claudie Calais y installait un élevage de labradors, un élevage toujours présent, qui peut se visiter. Tous les ans, 90 à 100 chiots sont vendus à travers le monde entier, la réputation de l'élevage n'étant plus à faire. Rejointe par sa fille Emmanuelle et son fils Pierre-Eric, elle a voulu partager leur amour des chiens en créant un parc à thème il y a quinze ans.

Des chiens de race et rares étaient présentés au public. L'air du temps faisant, les chiens ont été proposés à l'adoption et, à partir de cette année, ils ne sont plus présents à La Sauvagette.

La mini-ferme

Depuis quelques années maintenant, le parc s'était doté d'animaux de la ferme. Les enfants peuvent toujours profiter des chèvres dans leur enclos, pour gambader au milieu des "biquettes", un moment toujours très attendu des plus jeunes.

La mini-ferme s'est enrichie d'espèces rares (l'ADN du parc). Vous y découvrirez vaches, moutons, cochons, lamas, poules et autres volailles. Parmi les spécimens originaux : la Dexter (vache naine), le mouton de Jacob (mouton avec quatre à six cornes), le mouton Nez noir du Valais (espèce suisse), ou encore le cochon Mangalitza (cochon laineux de Hongrie).

Les labradors

L'élevage de labradors est toujours présent sur le site. La famille Calais en possède une vingtaine. Les femelles sont issues de la même famille depuis plus de vingt ans, gage de qualité.

Ces chiens LOF sont réservés presque un an à l'avance et sont expédiés dans le monde entier (Belgique, Suisse, République dominicaine, Canada, Brésil, États-Unis, Italie ou encore Madagascar). Sur place, le public peut découvrir la nurserie derrière une baie vitrée, insonorisée pour ne pas déranger les chiots.

Les jeux

C'est aussi ce qui fait la réputation du parc, les jeux pour enfants. Malgré l'incendie du 23 septembre dernier qui a ravagé les locaux de maintenance, la boutique et la réserve, les activités sont bien présentes cette année. Les enfants ont le choix : karts à pédales, labyrinthe, structures gonflables, petit train et autres. Deux nouveautés sont à signaler cette année : le Rodéonimo (chevaucher des animaux en bois) et le Balad'eau (chenille sur l'eau).

Point idéal à signaler pour les familles : le pique-nique est possible au sein du parc. Vous pourrez manger au cœur de l'espace jeux. Vos enfants vont adorer.

Pratique. La Sauvagette - D 6015 à Lanquetot - Ouvert du 9 avril au 25 septembre - Gratuit pour les moins de 2 ans, 7 euros pour les 3 à 12 ans et 8,50 euros pour les plus de 13 ans (le prix d'entrée donne accès à tout le parc en illimité pour la journée mais ne comprend pas les baptêmes à poney) - Horaires d'ouverture sur www.lasauvagette.com.