[Info Tendance Ouest] Manche. De moins en moins de messes le dimanche 

Face à la diminution du nombre de fidèles, conjuguée à une véritable crise des vocations, le diocèse de la Manche va se réorganiser. Alors que dans cinq ans, la Manche ne devrait plus compter que 30 prêtres en activité (contre 60 aujourd'hui), l'évêché est contraint de réagir. Selon nos informations, l'évêque du diocèse de Coutances-Avranches, Monseigneur Laurent Le Boulc'h, devrait annoncer, jeudi 24 mars, une diminution drastique du nombre de "lieux manifestes eucharistiques". En clair, le nombre d'églises accueillant une messe chaque dimanche va passer de 58 aujourd'hui, à 15 demain. Il n'y en aura plus que deux dans chaque doyenné, et plus qu'une dans le doyenné du Coutançais.

Dans la Manche, seulement 15 paroisses auront une messe tous les dimanches, à partir de septembre.

Les autres paroisses deviendront des "lieux évangéliques de proximité paroissiaux". Comprenez qu'il n'y aura plus de messe tous les dimanches, mais que des offices y seront donnés ponctuellement, pour des occasions particulières comme les fêtes patronales par exemple. Cette nouvelle organisation devrait, selon nos informations, voir le jour à partir de septembre 2022.