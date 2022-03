Insolite. Un pass sanitaire datant de 1899 découvert dans l'Eure ?

1899, le passeport sanitaire est mis en place en pleine pandémie de choléra. Un de ces documents a été mis au jour par le pôle des archives de Seine-Eure, dans le département de l'Eure. Une découverte exceptionnelle, qui fait tout de suite penser au fameux pass sanitaire utilisé en France pour lutter contre la Covid-19.

L'équipe du pôle archives faisait alors des recherches dans le cadre de l'exposition "L'art de soigner", qui est ouverte jusqu'au 12 juin 2022 dans trois endroits de Louviers.

Le passeport sanitaire daté de 1899 contre le choléra rappelle le pass sanitaire mis en place contre la Covid-19. - @archives Louviers

La France, et ici Louviers, faisait face à une pandémie de choléra, et chaque personne voulant se déplacer devait présenter ce passeport sanitaire.

Pas de vaccination à ce moment-là, et encore moins de tests PCR ou antigéniques. En cas de non-présentation du pass sanitaire, à l'époque, les sanctions étaient aussi très dures. Les personnes pouvaient tomber sous le coup de "l'article 14 de la loi du 3 mars 1822, où elles risquaient un emprisonnement de trois à quinze jours et une amende de 5 à 50 francs". La vaccination est devenue obligatoire seulement en 1934, soit 35 plus tard.

C'était la période de l'entre-deux-guerres, les Français devaient se rendre chez leur médecin traitant pour se munir d'un certificat attestant qu'elles satisfaisaient aux prescriptions de la loi.

Affiche sur la campagne de vaccination des enfants de Venables en 1934. - (©Arch, Venables, 27676_514)