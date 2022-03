Sud-Manche. En arrêt cardiorespiratoire après un accident, l'enfant n'a pas survécu

Terrible nouvelle à l'issue de l'accident de la circulation impliquant une voiture seule qui s'était produit dimanche 20 mars au soir, vers 22 h 30, au lieu-dit La Croix Rouge, sur la commune du Fresne-Poret, dans le sud-Manche.

Deux victimes à bord de la voiture avaient été blessées et secourues par les sapeurs-pompiers du département : un adulte en urgence relative, âgé de 25 ans, et un enfant de deux ans retrouvé en arrêt cardiorespiratoire, qui avait finalement pu être réanimé. Ce dernier avait ensuite été évacué par l'hélicoptère de la Sécurité civile Dragon 76, pour être pris en charge au CHU de Caen. D'après nos informations, l'enfant n'aurait finalement pas survécu au choc et serait mort.