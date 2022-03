Manche. Prix du carburant : les barrages filtrants continuent

La mobilisation des transporteurs routiers continue ce mardi 22 mars au matin, sur les routes du département, notamment à Carentan, au rond-point des palmiers et du centre E.Leclerc d'après la préfecture, mais aussi, comme la veille, au niveau de l'échangeur de Guilberville et route de Bayeux, à la sortie de Saint-Lô, sur la RD 972. "Là, les poids lourds qui viennent de Bayeux sont bloqués et ne peuvent que repartir vers Bayeux. On met aussi en place un barrage perlant pour laisser sortir au fur et à mesure les premiers camions immobilisés entre le rond-point Nissan et Decathlon", explique Sylain Léger, transporteur routier.

Les professionnels dénoncent la hausse des prix du carburant. Ils ont été reçus en préfecture lundi 21 mars, mais demandent désormais un rendez-vous avec le ministère des Transport, qu'ils pourraient être en passe d'avoir ce matin.

Par sécurité, le préfet de la Manche a décidé lundi 21 mars de fermer l'échangeur 40 de l'A 84, dans les deux sens de circulation, pour l'ensemble des véhicules.

• Lire aussi. Manche. Blocages routiers, un échangeur de l'A84 fermé