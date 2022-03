Manche. Blocages routiers, un échangeur de l'A84 fermé

Plusieurs centaines de poids lourd vont rester bloqués dans la nuit du 21 au 22 mars à Guilberville, Saint-Lô et Carentan. Sur l'échangeur de Guilberville, ce sont près de 400 camions qui sont stationnés sur les parkings des restaurants routiers et de la zone industrielle. Les transporteurs routiers, professionnels du BTP et des travaux agricoles qui protestent contre la hausse des prix du carburant ont décidé de poursuivre leur mouvement entamé dans la matinée du lundi 21 mars après avoir été reçus en préfecture. Ils réclament désormais un rendez-vous avec le ministère des transports.

Face à cela et pour "garantir la sécurité des usagers de la route à l'approche de la nuit", le préfet de la Manche, Frédéric Perissat a "décidé de fermer l'échangeur 40 de l'A84, dans les deux sens de circulation pour l'ensemble des véhicules à compter de 20h", lundi 21 mars.

L'itinéraire désormais conseillé aux poids lourds qui transiteront par Saint-Lô est celui empruntant la départemental 999 jusqu'à Villedieu les Poêles.