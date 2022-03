Pratique. Hausse des prix : cinq astuces pour vous faire économiser le gaz

En pleine crise entre l'Ukraine et la Russie, les sanctions ont été prises il y a quelques jours par les États-Unis et l'Union européenne de ne pas laisser partir les navires étrangers dans ses ports. Face à la flambée des prix, le coût du gaz reste bloqué par le gouvernement, pour l'instant, jusqu'à la fin de l'année 2022. Les factures de gaz, et d'énergie en général, sont une source de préoccupation pour les Français, et restent un lourd budget. Voici donc quelques astuces pour économiser votre consommation de gaz au quotidien.

1. Baisser son chauffage

Selon l'Agence internationale de l'énergie, réduire juste de 1 °C par foyer, baisser la température d'un petit degré, permet une économie de 7 % sur la facture de chauffage.

Baisser le chauffage la nuit et dans la journée, lorsqu'on est à l'extérieur de son logement. Ne pas chauffer en permanence les lieux qui ne sont utilisés que pendant de brèves périodes, comme la salle de bains ou les toilettes.

2. Aérer

Il est conseillé d'aérer chez soi pendant 10 minutes chaque jour, tout en baissant vos chauffages, même l'hiver. Cela permet à l'air de se renouveler et à l'air humide de s'évaporer. L'air sec nécessite moins d'énergie que l'air humide pour être chauffé.

3. Entretenir ses équipements de chauffage

Purger ses radiateurs chaque année permettrait une économie de 2 % sur votre facture de chauffage, selon l'Agence internationale de l'énergie.

4. Régler l'eau chaude

D'après l'Ademe, limiter sa température entre 55 et 60 °C permettrait d'économiser jusqu'à 20 % d'énergie pour le chauffage de l'eau.

5. Bien observer sa consommation de gaz en cuisine

Dégraisser les brûleurs de sa gazinière régulièrement, faire bouillir l'eau des pâtes avec une bouilloire avant de poursuivre la cuisson au gaz… Couvrir les casseroles et les poêles permettrait aussi de consommer quatre fois moins de gaz pendant la cuisson.

Applications : EcoGator pour connaître la consommation énergétique d'un produit et choisir les appareils les plus économes ; Nest pour mieux contrôler à distance son chauffage