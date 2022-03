Normandie. Salon de l'orientation et des métiers : apprenez de manière ludique

Trouver la bonne filière et le métier de ses rêves n'est pas toujours évident. Pour vous aider, le troisième Salon de l'orientation et des métiers, organisé par la Région, a lieu du jeudi 24 au samedi 26 mars, au parc des expositions de Caen. Restauration, culture, communication, énergie, sport, social… Au total, quinze pôles sont accessibles, regroupant chacun un très large panel de métiers. De nombreux partenaires seront également présents, l'occasion d'échanger avec eux sur leur expérience et de prendre des contacts. Ces pôles proposent des animations ludiques et concrètes afin de prendre connaissance du métier. Dans le pôle commerce et services, vous pourrez par exemple avoir votre propre étal de fromages et de fruits et légumes. Dans le pôle sport, les curieux pourront prendre le large et devenir skipper en réalité virtuelle, ou bien apprendre à réaliser un cocktail dans le pôle restauration.

Le Salon propose aussi de découvrir la voie de l'apprentissage et de l'enseignement supérieur. Élèves, étudiants, adultes en reconversion, c'est ouvert à tous.