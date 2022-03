[Enquête] Calvados. Boulangeries : comment tirer son épingle du jeu ?

Impossible de rater la boulangerie Marini. Cet établissement XXL est situé à Épron, sur la départementale 7, entre la Côte de Nacre et le rond-point de la Bijude, l'un des axes routiers les plus fréquentés de Caen. Sur le boulevard Richemond à Caen, La Mie Paulette voit aussi passer des centaines de voitures matin et soir. Ces deux boulangeries ne s'en cachent pas, leur emplacement est gage de réussite. "Il y a énormément de passage. On savait que la demande allait être forte sur les plats préparés, c'est la raison pour laquelle on a engagé un cuisinier", explique Pauline Marie, co-gérante de La Mie Paulette. Dès l'ouverture le 19 avril 2021, elle était sûre que l'offre traiteur était une bonne recette. Une centaine de places assises pour l'une, 350 m2 pour l'autre, ces deux boulangeries s'éloignent totalement des boulangeries traditionnelles qu'ont pu connaître nos parents ou grands-parents. L'affaire de Jean-Marc Weghsteen à Épron réunit sous un même toit un service de boulangerie, pâtisserie, traiteur et pizzeria. Ce midi-là, Raphaël Sillere, le pizzaïolo, est au four et au moulin. Il prépare entre 650 et 750 pizzas chaque semaine.

"Le snacking,

c'est l'avenir de la boulangerie"

"On peut manger un sandwich le lundi, une quiche le mardi, une part de lasagnes le mercredi… Le snacking, c'est l'avenir de la boulangerie." À la question de savoir s'il se compare à un restaurant, Jean-Marc Weghsteen répond : "Il n'y a pas de service à table, c'est un self. On est une boulangerie, mais c'est vrai qu'on va plus loin que les formules sandwich ou quiche." La taille de l'établissement s'y prête. Pour la boulangerie Toulorge, située rue Saint-Jean dans le centre-ville de Caen, on ne joue pas dans la même cour, mais la restauration sur place est au cœur de la réflexion. Si bien que le gérant, Florent Bosvy, a réalisé des travaux l'été dernier. L'espace de vente a été multiplié par deux. "De zéro, on est passé à 18 places assises, ça change tout. On répond tout simplement à la demande." Les clients sont au rendez-vous sur la pause méridienne, mais aussi au petit-déjeuner et au goûter. À La Mie Paulette, une centaine de personnes s'arrêtent déjeuner chaque midi. "Le snacking ? On ne peut pas s'en passer. Les clients viennent ici comme dans une cantine et découvrent seulement après qu'on est boulanger, dit Pauline Marie, qui a établi un business plan bien précis. Les jeunes sont de plus en plus adeptes de la street food et des food trucks. Si on veut prendre le train, on n'a pas le choix. On doit faire des plats chauds." En effet, l'évolution des modes de consommation a changé la donne. Pâtissier de formation, Florent Bosvy explique : "Avec toute l'offre du centre-ville, il faut savoir se démarquer. Nous, on joue justement sur les places assises, le pain frais tous les matins et le service client." S'il n'a pas encore développé les plats préparés, il avoue y réfléchir pour les années à venir en prenant en compte un coût de main-d'œuvre supplémentaire.

Si les boulangeries de proximité en zone rurale tiennent encore le coup, la concurrence est très rude en ville. Pour certaines d'entre elles, le pain n'est plus toujours roi.