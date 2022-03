Le Havre. Il fait 5 heures de route pour le derby, le club du HAC lui offre un maillot

Guillaume Troszezynski est un fidèle supporter du Havre Athletic Club depuis 27 ans. Expatrié désormais en Mayenne, il a fait cinq heures de route aller-retour pour assister au derby normand entre le HAC et le Stade Malherbe Caen ce samedi 19 mars (15 heures). "J'ai pris ma journée car habituellement je travaille tous les samedis" dit-il, parti à dix heures ce matin.

Ne pas manquer les 150 ans du club

Bon mon @HAC_Foot j'ai longtemps hésité pour acheter ma place pour #HACSMC. 5h de route, un plein qui coûte un bras... Mais je t'aime et 150 ans ça se fêtera qu'une seule fois, donc je serai là ! — Guillaume 👉😌👈 (@Guisolhac) March 18, 2022

La dernière fois qu'il s'est rendu au stade Océane, c'était le 6 novembre dernier, contre Valenciennes. Il avait assisté à un triste match nul (0-0). Cette fois, tout était réuni pour faire le déplacement. "J'ai longtemps hésité avec le prix de l'essence, raconte le Ciel et Marine. J'étais au stade Deschaseaux pour les 130 ans du club. Je ne pouvais pas manquer cet événement. L'amour du HAC ne compte pas pour moi". La saveur du derby rajoute un plus. "Le vrai derby c'est contre Rouen mais contre Caen, la suprématie locale met un peu de piment. J'espère que ce sera une belle fête !" Un pronostic ? "Je suis très mauvais mais je dirai un bon 2-2. On veut du beau spectacle !"

Salut @Guisolhac, pour te remercier de ta fidélité, nous t'invitons à passer en boutique avant le match, un maillot des 150 ans t'attend ! 👀💙 https://t.co/HYcqvvyfqg — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) March 18, 2022

Quel que soit le résultat, la journée est déjà réussie pour le supporter havrais de 38 ans. Le club du HAC lui a offert un maillot pour l'occasion.