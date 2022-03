Le Havre. Pour les 150 ans du HAC, dégustez la bière des supporters : la Descha's

Elle ne contient pas de brins de pelouse… Mais elle rend hommage au passé glorieux du Havre Athletic Club, dans le mythique stade Deschaseaux : la Descha's, bière artisanale et bio, sera disponible au local des HAC Fans 1872, samedi 19 mars, pour fêter les 150 ans du club doyen.

"Nous proposons déjà la Cavée à la pression, une bière de la brasserie normande De Sutter, mais nous voulions une bière bouteille, locale, artisanale et bio", raconte Antoine Tanguy, chargé des manifestations pour la Fédération des supporters et membre des Barbarians. Un partenariat s'est donc tissé avec Aurélie Bailleul, de Fabrik2Bulles, basée à Amfreville-Les-Champs, dans le pays de Caux. Composée de quatre malts, cette ambrée à 6 degrés apporte un goût légèrement torréfié en bouche, avec "des connotations de cacao, de café, pour rappeler les docks du Havre et l'époque où on déchargeait à la main, etc. Et nous avons choisi un houblon anglais, en référence à l'histoire du HAC Foot." Les supporters ont participé à l'embouteillage de ce premier brassin de mille litres.