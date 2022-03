Église. Mgr Michel Guyard, ancien évêque du Havre, accusé d'abus sexuels

C'est la première fois qu'un évêque est personnellement mis en cause dans une affaire d'abus sexuels, comme le relève La Croix. Le vendredi 11 février dernier, le média en ligne Brut a publié le témoignage vidéo d'une femme indiquant avoir été victime de Monseigneur Michel Guyard, qui fut évêque du diocèse du Havre de 2003 à 2011.

La victime, prénommée Mathilde, raconte comment la mémoire traumatique a agi. Les faits, qui remontent à plus de vingt ans, lui sont seulement revenus au printemps dernier, lors d'une soirée entre amis, après qu'un convive est monté dans la chambre de sa fille vérifier si elle dormait. "J'ai ressenti une immense colère, je n'ai pas compris pourquoi il était monté dans la chambre, qu'est-ce qu'il avait pu faire", détaille la trentenaire, qui indique que les souvenirs sont peu à peu remontés. "En juin 2021, je me suis rappelé avoir été agressée sexuellement par un prêtre ami de la famille, je pense que je devais avoir entre 5 et 7 ans." Elle cite ensuite le nom de Michel Guyard, qui était à l'époque prêtre à Paris.

La victime n'a pas déposé plainte, après la mort du religieux, l'été dernier, à la suite d'un malaise. Elle a été entendue par le diocèse de Paris fin juillet, son témoignage a également été transmis à la Ciase, la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église.

Pas d'autre signalement

"Nous comprenons la souffrance de cette personne", indiquait quant à lui l'actuel évêque du Havre, Monseigneur Brunin, dans une lettre adressée aux paroissiens, lundi 14 février. "Il nous faudra réfléchir à la façon la plus juste et la plus respectueuse de gérer cette situation, dans le strict respect de la victime et de la mémoire de Mgr Michel Guyard", écrit-il, avant de rappeler l'existence de la cellule d'écoute du diocèse du Havre.

Sollicitée par Tendance Ouest, l'institution n'a pas souhaité faire davantage de commentaires, indiquant qu'aucun autre fait concernant Michel Guyard n'avait, depuis, été signalé, au sein du diocèse ou ailleurs.