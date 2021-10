Radiosofa au Théâtre Mondory

Barentin accueille du Rock de chez nous. Radiosofa est bien rouennais et son talent est désormais reconnu dans tout l’hexagone. Il vient présenter au public barentinois son deuxième album. Le groupe s’est forgé ses premières armes dès le lycée. Se faisant la main sur des thèmes musicaux appréciés de tous, les compères ont fini par se lancer dans la grande famille de la composition. C’est ainsi que Radiosofa est né, comme un écho, un hommage au célèbre Quintet d’Oxford.



En mars 2007, le groupe a sorti son premier album (radiosofa) et c’est un accueil plus que prometteur que lui ont réservé critiques et public. Un titre moteur (“Au milieu de toi”), un clip original, des séries de concerts à succès, une inspiration puisée auprès des plus grands… le groupe s’affirme dès les premières notes. Un ton, une signature, une définition et le style est lancé. Un groupe à conseiller à tous les fans de rock et d’arrangement musicaux de qualités. La première partie sera assurée par Les petits-fils de Jack.



Pratique. Radiosofa, vendredi 18 novembre, 20h30, Théatre Mondory, rue Du Général Giraud, Barentin. Tarifs 15€ / 12€. Placement libre. Tél. 08 99 02 40 62.

(Photo Titus)