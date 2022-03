Place du commerce. Nouveautés à Rouen, Maromme et Elbeuf

Ça bouge du côté des commerces en centre-ville de Rouen, à Maromme et à Elbeuf. En ce mois de mars, trois adresses sont à retenir.

Des livres, des infusions et des fruits

L'activité commerçante s'étoffe encore dans la Métropole, pour le plus grand plaisir des amateurs de littérature d'abord, avec une nouvelle enseigne rue de la République à Rouen. À la fois librairie et salon de thé, Les Grimoires de Morgane propose des ouvrages issus du monde fantastique, de la science-fiction ou de l'horreur. Envie d'un moment de détente ? Venez faire un tour du côté de Green Power Shop, boutique de CBD à Elbeuf avec un large choix de fleurs et d'infusions. À Maromme, grâce à Saveurs de Binche, il est désormais possible de profiter d'un primeur avec toute sorte de fruits et légumes.

Ouverture, agrandissement ou déménagement d'une boutique dans la Métropole de Rouen… Informez la rédaction par e-mail à l'adresse suivante :

redactionrouen@tendanceouest.com