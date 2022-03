Saint-Lô. Fin du masque à l'école, un soulagement pour les parents

C'est ce lundi 14 mars qu'entre en vigueur un nouvel allègement du protocole sanitaire mis en place dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19.

Principale mesure, la fin obligatoire du port du masque dans les lieux clos, comme les commerces, les services publics, les entreprises, ainsi que les écoles, les collèges et les lycées. Cette mesure est un soulagement pour les parents d'élèves comme pour les enfants rencontrés devant cette école de Saint-Lô.

Les élèves et les enseignants qui le souhaitent, par mesures de précaution, pourront cependant continuer à le porter.

Autre mesure, le pass vaccinal n'est plus obligatoire dans les cafés, restaurants, cinéma, théâtre et salles de concert. Attention toutefois, le masque reste obligatoire dans les transports en commun et les établissements de santé.