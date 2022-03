Orne. Un réseau de trafic d'héroïne et de cannabis démantelé

À l'été 2021, les enquêteurs de la communauté de brigade de Gacé ont mis au jour un trafic de drogue sur Vimoutiers et Le Sap-en-Auge. Le parquet d'Argentan a confié une enquête préliminaire à la Brigade des recherches d'Argentan. Mardi 8 mars, une douzaine de militaires aidés d'une équipe cynophile ont interpellé les deux protagonistes du trafic, placés en garde à vue. Une demi-douzaine de consommateurs ont également été arrêtés.

Les enquêteurs ont saisi 120 g de résine de cannabis, 15 g d'héroïne et 12 g de cocaïne, mais aussi une arme de poing, 1 230 euros et un véhicule BMW série 5. Les enquêteurs ont établi que le trafic, depuis plusieurs mois, portait sur près de trois kilos d'héroïne et un kilo de cannabis.

Présentés jeudi 10 mars au tribunal d'Argentan en reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), les deux protagonistes ont été condamnés à 18 mois de prison ferme et une révocation de 6 mois pour le premier, à 24 mois ferme pour le second, une peine d'amende, ainsi qu'à la confiscation de la BMW.