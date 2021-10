France Inter pose ses valises à Rouen

A 17h, Martin Quénehen et l'équipe de "Sur la route" seront à Rouen, installés dans les locaux de France Bleu Haute-Normandie. En direct, l'émission abordera le versant surréaliste du pays natal de Marcel Duchamp, à la poursuite de l'activiste foutraque et érudit Patrice Quéréel, le "gardien" du cimetière de l'art de Nolléval, où une toile de Nicolas Poussin est enterrée parmi d'autres chefs d'œuvre. Le duo d'artistes Bertran Berranger et l'accordéoniste improvisateur Sébastien Palis seront aussi de la partie.

Table ronde avec Patrice Quéréel, Fabrice Bertran et Jean-Paul Berrenger