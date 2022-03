Cadeaux. Cette semaine, gagnez votre trottinette électrique !

Gagnez votre trottinette électrique Surpass Pro 8, moteur 350 W pour rouler jusqu'à 25 km/h durant 25 km. Cette trottinette polyvalente, résistante à l'eau et compacte vous accompagnera dans vos trajets quotidiens. Légère (12 kg seulement) et pliable, elle est idéale pour les déplacements en ville.

Son amortisseur à l'avant absorbera les petites aspérités de la route afin que le trajet soit beaucoup plus agréable et plus souple.

Vous bénéficiez d'un feu avant et d'un feu arrière ainsi qu'un feu de stop qui préviendra les usagers qui vous suivent que vous êtes en train de ralentir lorsque vous actionnez le frein électronique.

Pour vous inscrire, envoyez TENDANCE par SMS au 7 11 12 (3x65cts + prix d'un SMS).

Tirage au sort vendredi 18 mars, entre 8 heures et 8 h 30, dans Normandie Matin.