Caen. Un homme de 40 ans condamné pour vol et exhibition sexuelle 

Accusé d'exhibition sexuelle et de vol, un Sri-Lankais de 40 ans comparaissait jeudi 10 mars au tribunal judiciaire de Caen. L'homme étant actuellement incarcéré, la comparution a dû se faire en visioconférence. Au début de l'audience, la présidente Sophie Vernet, a rappelé les faits.

Le 5 octobre 2021, le prévenu faisait la manche devant le magasin Aldi, où il avait acheté une bouteille de vin. Quelques minutes plus tard, il retourne dans le magasin, et cette fois vole une bouteille. Une caissière s'interpose et reçoit des coups, qui n'entraînent cependant pas d'incapacité totale de travail. L'homme s'enfuit. La police le retrouve peu après, d'après signalement.

Un rapprochement est aussitôt fait avec une autre plainte, déposée le jour même par une femme, pour exhibition sexuelle et extorsion de fonds avec violence sur le parking de Super U à Saint-Contest. À la barre, la victime explique que l'homme s'est approché d'elle. Il avait le pantalon baissé et le sexe à l'air. Il lui a dit : "Si tu ne me donnes pas d'argent, je te viole, te tue et te séquestre." Très choquée, cette dernière lui donne ce qui se trouve dans son porte-monnaie, 21 €. La victime se rend ensuite au commissariat pour porter plainte et reconnaît l'individu parmi neuf photos présentées par la police. Elle se dit traumatisée, et a peur dès qu'un inconnu s'approche d'elle.

L'accusé reconnaît le vol chez Aldi, dû à la fatigue et à l'alcool, mais nie l'exhibition. Selon lui, la femme lui aurait donné de l'argent sans contrainte. L'accusé est déclaré coupable des deux délits. Il écope de deux ans d'emprisonnement avec un sursis provisoire renforcé de six mois et obligation de soins. Une inscription sera faite au fichier des délinquants sexuels. La victime présente obtient 21 € de remboursement et 396 € pour préjudice moral. La présidente a signifié au coupable qu'il a 10 jours pour faire appel de la décision de justice.