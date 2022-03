Port-Jérome-sur-Seine. Camille Chamoux joue avec le temps sur la scène des Trois Colombiers

"Le Temps de Vivre", voilà ce que propose Camille Chamoux à son public dans son troisième spectacle. Dans une société où tout va vite, où tout le monde doit savoir tout faire en même temps, Camille Chamoux a pris le choix de prendre son temps. Ou plutôt, reprendre son temps. Une quadra, ses enfants, son mec, ses parents… Autant d'espaces-temps qui se télescopent et poussent au rire. Un one-woman-show à voir le 22 mars sur la scène des Trois Colombiers de Port-Jérôme-sur-Seine.

Pour Camille Chamoux, la tournée bouleverse les notions du temps et de la géographie, mais reste un vrai plaisir ! Plaisir doublé par ce passage dans la Normandie de ses parents, plus précisément entre le Havre et Honfleur.

Au-delà de la scène, Camille Chamoux, c'est aussi la télé. Elle sera bel et bien dans la saison 2 de La Flamme avec Jonathan Cohen. Elle y interprétera à nouveau le personnage de Chataléré. Côté cinéma, les fans seront également ravis de retrouver l'humoriste dans trois films, dont un avec Pio Marmaï.