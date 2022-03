Saint-Romain-de-Colbosc. La Fête du cirque recherche des bénévoles

Après la crise sanitaire, la Fête du cirque fera son grand retour, du 3 au 5 juin, dans le parc de Gromesnil à Saint-Romain-de-Colbosc. Le festival des arts du cirque et de la rue fête cette année ses 10 ans. Il est organisé par la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole. Cette dernière lance un appel à bénévoles pour la bonne organisation de l'événement. Depuis 2011, le festival vit grâce aux bénévoles. Ce sera encore le cas cette année.

La Fête du cirque se déroule sur un week-end (du vendredi fin de journée au dimanche soir), avec un spectacle sous chapiteau payant en tête d'affiche, une quarantaine de représentations en accès libre en plein air et des animations gratuites pour toute la famille (stand maquillage, initiation au cirque, manèges, etc.). Avec 18 000 visiteurs attendus pour célébrer la dixième édition du festival, la Fête du cirque est devenue un événement attractif, très attendu des familles, et qui ouvre la culture au plus grand nombre.

Pratique. Inscriptions au 02 35 22 27 28 ou par courriel à fanny.duval@lehavremetro.fr. Une réunion d'information est prévue le lundi 4 avril à 18 heures, à la Maison du territoire de Saint-Romain-de-Colbosc (5 rue Sylvestre Dumesnil).