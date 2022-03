Les Moutiers-en-Cinglais. Graves dysfonctionnements dans un EHPAD : "Je ne suis pas étonnée"

"Je ne suis pas étonnée du tout." Sous couvert d'anonymat, la fille d'une résidente a accepté de témoigner sur les conditions d'accueil de l'EHPAD des Opalines, appartenant au groupe Bridge et situé dans la commune des Moutiers-en-Cinglais.

• Lire aussi. Calvados. L'EHPAD des Opalines sanctionné par l'ARS pour dysfonctionnements

Ce dernier a été placé sous administration provisoire pendant six mois à la suite d'une inspection pour de graves dysfonctionnements.

"Quand on voit dans la chambre un tube de médicaments daté de mars 2020, qui est toujours là en juillet 2021, alors que vous en avez un de facturé tous les mois, je me demande comment c'est possible ?", explique celle qui vient voir sa mère présente dans l'établissement depuis 14 ans. "Au début, ça se passait très bien, et j'ai vu le changement quand le groupe Bridge a repris l'établissement. Je crois que c'est déjà le cinquième directeur."

"Personne n'a envie d'aller en EHPAD"

Lorsqu'on lui demande dans quel état elle se sent, c'est l'incompréhension qui domine : "On met nos parents dans ces établissements parce qu'on ne peut pas s'en occuper ou parce que la pathologie fait qu'on ne peut pas, alors on s'attend à ce qu'on s'occupe bien d'eux, d'autant plus que ce sont des mois qui coûtent cher. Si c'est pour que le personnel soit mal payé, et qu'on ne s'occupe pas bien des patients, on se demande où va l'argent ? Personne n'a envie d'aller en EHPAD, moi je n'espère pas y aller quand je vois comment ça se passe pour ma mère."