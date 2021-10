L'initiative : Jak Debussy enseigne l'anglais par le théâtre

Tous les mardis soirs, Jak Debussy retrouve sa petite troupe au théâtre de l’Echo du Robec, à Darnétal. Le sexagénaire, ancien prof de lycée, change alors de ton deux heures durant, et se met à déblatérer dans la langue de Shakespeare et des Beatles.

Depuis 2010, ce fan de Kerouac mène un atelier prometteur : enseigner l’anglais grâce au théâtre. “Dissocier le corps et la langue est une hérésie, clame-t-il. Il faut pouvoir dire “je”, s’approprier le discours, se métamorphoser et gueuler en anglais !” Une manière de nous décomplexer, nous les Français si souvent mal à l’aise avec la langue de Shakespeare. Amoureux de l’anglais depuis l’âge de 11 ans, Jak Debussy avait déjà expérimenté le théâtre comme moyen d’apprentissage. Il était alors en poste au lycée Gallilée, à Rouen.

Aujourd’hui, l’équipe de l’Echo du Robec, séduite, lui fait confiance. Son cours du mardi compte 12 participants... dont 11 femmes. “Dire que le thème choisi cette année est le couple...”. Ludique, l’atelier débute par des échauffement et se poursuit sur de véritables échanges théâtraux, en anglais, off course. Aucun niveau de base n’est requis.

Pratique. Kerouaj Drama Workshop, 06 75 25 17 10.