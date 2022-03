Manche. Les sapeurs-pompiers recrutent des renforts pour la saison estivale

Le Service d'incendie et de secours de la Manche recrute pour la prochaine saison estivale des sapeurs-pompiers volontaires pour des renforts dans les centres de secours et d'incendie de Pontorson / Le Mont-Saint-Michel et Granville / Chausey. Les sites du Mont Saint-Michel et l'archipel de Chausey sont en effet des lieux hautement fréquentés pendant la période estivale.

Disponibilités de deux mois pour le centre de Pontorson et de 15 jours minimum pour Granville. Candidatures au Service départemental d'incendie et de secours de la Manche, rue du Vieux-Candol, 50009 Saint-Lô Cedex. Ou ressourceshumaines@sdis50.

Date limite pour candidater : le 15 avril 2022.