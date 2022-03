Caen. L'association du Carnaval étudiant lance un appel aux dons

Après deux annulations en raison de la crise sanitaire, le carnaval étudiant de Caen aura lieu le jeudi 7 avril prochain. C'est ce qu'a annoncé Nathan Courbet, le président de l'association, lundi 7 mars. Un événement qui pourrait toutefois être compromis pour des raisons financières, notamment liées à la crise sanitaire. "Certains de nos partenaires ont déposé le bilan à cause de la Covid-19. Il nous manque 30 000 € pour boucler notre partie sécurité", détaille le président du carnaval. L'association lance un appel aux dons à d'éventuels partenaires mais aussi aux particuliers. "On a ouvert une cagnotte sur helloasso. Les gens pourront tenter de gagner des cadeaux", explique Nathan Courbet.

Il reste toutefois optimiste et continue de travailler sur l'organisation de l'événement. "On devrait accueillir les DJ Feder et Offenbach pour le concert", se réjouit le jeune homme. Pour l'heure, le départ du cortège n'est pas encore défini. "On fera le même parcours qu'en 2019, mais pour le symbole, on aimerait devant le Phenix de l'Université de Caen", confie Nathan Courbet.

Un événement très attendu

Plusieurs écoles telles que l'E2SE, l'EM Normandie, l'AFTEC, l'ESITC et l'EGC de Saint-Lô devraient construire des chars pour l'événement. "Nous avons un hangar à disposition cours Montalivet", précise le président du carnaval. L'événement rassemble chaque année près de 25 000 personnes. "En 2018, nous avons débuté notre collaboration avec la société de communication Black Panda. Notre budget était passé de 2 000 à 50 000 € ", se souvient Nathan Courbet.