Climat. Immobilier : La Havre, Caen et Deauville sévèrement menacées par la montée des eaux

Lundi 28 février, le dernier rapport du GIEC prônait l'adaptation face à l'ampleur des conséquences du changement climatique. Dans la même veine, le cabinet Callendar a réalisé une étude qui évalue les conséquences de la montée des eaux sur le marché immobilier français. La Normandie est particulièrement vulnérable.

Selon le cabinet, la valeur totale de ces biens en zone de risque représente 5 milliards d'euros. Sur ces 5 milliards d'euros, 1 043 millions représentent des biens inondables au Havre, 416 millions à Caen et 100 millions à Deauville. Au Havre, 9 millions d'euros de biens risquent même d'être submersibles d'ici 2050.

Le cabinet a étudié 16 millions de transactions immobilières conclues entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2021. Sur les 16 millions, entre 6 000 et 9 000 seront inondables avant 2050, tandis qu'entre 13 000 et 19 000 vont devenir à haut risque d'inondation. Et d'ici 2100, près d'une propriété côtière sur 10 pourrait devenir inondable. Les zones les plus touchées : l'embouchure de la Seine, la côte Atlantique mais aussi la côte méditerranéenne, dans une moindre mesure. Ces projections ont été réalisées à partir du 5e rapport du GIEC. Dans ce rapport, publié en 2014, les experts estimaient que le niveau de la mer pourrait croître d'un mètre d'ici 2100 dans le pire des scénarios. La montée des eaux s'élève déjà de 20 centimètres entre 1901 et 2018, soit l'élévation la plus rapide depuis au moins 3 000 ans.