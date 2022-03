Musique. Ed Sheeran, accusé de plagiat, en procès

Ed Sheeran à la barre.

Le 4 mars dernier, Ed Sheeran s'est présenté en personne à la Haute Cour de Londres pour le premier jour du procès prévu pour durer trois semaines et qui oppose le chanteur britannique à Sami Switch et Ross O'Donoghue, deux artistes qui auraient remarqué des similitudes entre leur morceau "Oh Why" sorti en 2015 et "Shape of You", d'Ed Sheeran, sorti en 2017. Pour l'avocat des plaignants, Andrew Sutcliffe, "la similarité" entre certains passages "est frappante", ils sont "presque identiques".

Si Ed Sheeran perd le procès dans trois semaines, il pourrait être amené à verser 3 millions de livres Sterling. Décision dans trois semaines.

Qu'en pensez-vous ? Plagiat ou pas plagiat ? Voici les deux morceaux :