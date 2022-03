Calvados. Quel bilan pour la sécurité routière en février 2022 ? 

La Préfecture du Calvados a dévoilé ce vendredi 4 mars les chiffres de la sécurité routière du mois de février. Au total, 31 accidents ont été recensés sur les routes du département. 58 % se sont produits à Caen et son agglomération. Le mois dernier, une personne a trouvé la mort dans une collision et 41 ont quant à elles été blessées. Depuis le début de l'année, trois personnes sont décédées dans un accident de la route dont un piéton. Des chiffres en hausse par rapport à février 2021. Pour rappel, l'an passé à la même période, 27 accidents corporels avaient été recensés faisant deux morts et 34 blessés. "Automobilistes respectez les vitesses maximales et soyez vigilants aux piétons et cyclistes", indique la Préfecture sur Twitter.