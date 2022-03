[Photos & Vidéo] Présidentielle 2022. Le communiste Fabien Roussel en meeting près du Havre

La salle communale la Forge était pleine, samedi 5 mars, à Harfleur, pour la venue de Fabien Roussel, candidat du parti communiste à l'élection présidentielle. Le chiffre de mille présents a été annoncé par les organisateurs. De nombreuses personnes ont aussi suivi sa prise de parole depuis le hall d'entrée où elle était retransmise.

Salutations chaleureuses entre le candidat et le député PCF du Havre, Jean-Paul Lecoq et la maire d'Harfleur Christine Morel. - Jean-Baptiste Bouin

Un ministère de la mer au Havre

Auparavant, le candidat Fabien Roussel avait passé son après-midi avec des dockers et des douaniers du port. À la tribune, il décline son programme "les jours heureux" en "jours heureux de la mer". Sa proposition phare pour cette étape normande : un ministère de la mer "de plein droit", installé au Havre, qui sera chargé de lancer une conférence pour l'économie et l'écologie de la mer. Le candidat a salué le travail des pêcheurs côtiers dont il a souligné le rôle dans la gestion des ressources marines, ainsi que la légitimité à être entendu sur la localisation des parcs éoliens offshores. Son "Anvers ne sera plus le premier port français" déclenche beaucoup d'applaudissements, mais pas autant que son hommage aux dockers français qui, entre autres, subissent les conséquences des trafics de stupéfiants sur la zone portuaire. Les conséquences de la crise sanitaire sont totalement éclipsées par la guerre en Ukraine. L'appel à la paix est massif, le candidat faisant reprendre le "non à la guerre" par la salle entière. La proposition de prélèvement à la source des impôts des multinationales rencontre un franc succès. Tout autant que celle d'augmenter le budget de l'Etat et les salaires. La soirée s'est clôturée par un banquet après une séance de selfies et dédicaces. Prochaine étape pour le PCF, confirmer la popularité retrouvée dans les urnes le 10 avril 2022.