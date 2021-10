Une prostituée interpellée Bd d'Orléans

Une équipe de la brigade anti-criminalité est en patrouille, boulevard d'Orléans, lorsqu'elle aperçoit, lundi 21 novembre, à minuit, une femme vêtue de façon provocante, qui fait des signes aux automobilistes. C'est alors qu'une Land-Rover s'arrête, en plein milieu de la voie, et repart, au bout de quelques instants, avec la femme à son bord. Le véhicule part se stationner avenue de la Libération à Petit-Quevilly et c'est là que les deux personnes sont contrôlées par les forces de l'ordre. La jeune femme, roumaine, est âgé de 25 ans. L'homme, quant à lui, a 52 ans et vit en Seine-Maritime. Tous deux ont été ramenés à l'Hôtel de Police afin d'y être entendus.